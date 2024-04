Traffico di droga e armi | arresti e sequestri in Liguria e Calabria

(Di mercoledì 3 aprile 2024) GENOVA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Ros hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal Gip di Genova nei confronti di 20 persone. Sono accusate di detenzione einternazionale di stupefacenti edanche da guerra. In corso perquisizioni ein. L’attività è frutto della cooperazione giudiziaria e di polizia assicurata a livello europeo da Eurojust ed Europol. – Foto: ufficio stampa Carabinieri – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Blitz tra Latina e Catania: 13 arresti per droga e armi - In tutto sono circa 80 i militari dell’arma impegnati nell’operazione, che è in corso nelle città di Fondi (Latina) e Caltagirone (Catania). (Ansa.it) ...catanianews