Tra le pagine della vita | con Antonella Forte e L’Oréal Paris

(Di mercoledì 3 aprile 2024), sessant’anni, oggi scrittrice dopo un trascorso nel mondopubblicità. Hai avuto unaricca di esperienze? Sì, e ho avuto modo di sperimentare. Dopo anni nel mondo dell’editoria epubblicità ho deciso di cambiare: mi sono dedicata a me stessa, ho conquistato una certificazione come insegnante di Hatha Yoga, ma soprattutto ho datoa un sogno, iniziare a scrivere. Così ho pubblicato il mio primo libro, La strega di Triora (Piemme). Proprio adesso, sto scrivendo il secondo! Essere donna oggi è più facile rispetto alla generazione passata? In realtà le donne non sono cambiate: oggi però si può parlare, esprimere ogni ingiustizia. Prima c’era più silenzio, certe cose dovevi risolverle da sola, dentro di te, senza ribellarti ...