Tra infortuni e incomprensioni è finito ai margini | in estate potrebbe prendere strade diverse I dolori del giovane Karlsson | tra presente e propositi di addio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Orsolini e Saelemaekers in ascesa, con loro tutto il Bologna: Jesperpuò rimanere in attesa. E forse dovrà rimanerci fino al termine della stagione, in attesa di capire le prospettive future. D’altronde pure Zirkzee al primo anno ha faticato a entrare nei meccanismi e a fare il salto mentale necessario: chissà che lo svedese non faccia lo stesso percorso. Questo è quanto si augurano i tifosi e la dirigenza, che inha sborsato 12 milioni di euro per assicurarsi il numero 10 dall’Az Alkmaar. E’ stato l’acquisto più oneroso della scorsa, manon si è ancora imposto, perdendosi tra l’o al legamento collaterale del ginocchio che lo ha tenuto ai box due mesi e mezzo e quello alla caviglia, che gli è costato un altro mese tra febbraio e marzo. Se fino a Natale ...