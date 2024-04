Tosta la rivalità Olimpia-Virtus Costringe anche le altre squadre ad alzare l’asticella della qualità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pino Sacripanti spettatore neutrale di questo finale di stagionepallacanestro italiana: "Sono a Cantù a riposarmi, e a fare un po’ di aggiornamento, con massima attenzione sulle prime due leghe nazionali". E allora partiamo dalla serie cadetta, dove Trapani ha sconvolto tutti firmando Stefano Gentile e Amar Alibegovic. Fine delle speranze per le lombarde? "Fino ad ora pensavo ci fosse un equilibrio abbastanza forte tra tutte le. Non c’era la squadra da battere. La Fortitudo ha il miglior coach, Forlì è solida, Cantù ha talento individuale con equilibrio da trovare. Non dimenticando Udine, Verona, Trieste. Questo doppio acquisto credo che sia veramente pesante. Alibegovic è giocatore notevole, di primissima fascia, in A2 può spostare. Stefano Gentile ha esperienza e conoscenza del gioco, è un valore aggiunto. Credo che siano ...