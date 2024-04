Tornano all’aggiornamento mensile i Samsung Galaxy Note 20 e S20 FE

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) IS20, S20+ e S20 Ultra hanno completato quattro anni sul mercato il mese scorso, il che significa che era giunto il momento che i tre telefoni smettessero di ricevere regolari aggiornamenti di sicurezza. Come riportato da “SamMobile“, iS20, S20+ e S20 Ultra avrebbero dovuto smettere del tutto di ricevere aggiornamenti dopo quattro anni, ma il colosso di Seul ha deciso di estendere l’ancora di salvezza del supporto riducendoli ad un programma di aggiornamento trimestrale. Questa è una buona notizia per chiunque possieda quei telefoni, ma per coloro che hanno un20,20 Ultra o S20 FE potrebbe essere rimasti sorpresi dal fatto che il produttore sudcoreano abbia declassato i propri telefoni ad un programma trimestrale, ...