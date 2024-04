Torna il Wta 1000 di Wuhan | in calendario il prossimo 7 ottobre

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il torneo Wtadinel circuito dopo cinque anni di assenza e prenderà il via il. A scriverlo è l’agenzia di stampa cinese Xinhua news, anticipando l’inserimento indella manifestazione cancellata a causa della pandemia di Covid-19. Archiviata la pandemia, l’evento – così come tutti i tornei previsti su territorio cinese – fu cancellato dalin risposta alla vaghezza e al silenzio con cui la Cina aveva trattato il caso di Peng Shuai, giocatrice di cui si erano perse le tracce in seguito alla denuncia di abusi subiti da parte di un alto esponente del governo cinese. L’ultima giocatrice a vincere il Wtadiè stata la bielorussa Aryna Sabalenka. Tra le past winners anche ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medical time out per Volynets, che si stende per ricevere un messaggio nei pressi dell’anca sinistra. 2-1 break Paolini: l’azzurra impatta benissimo la ... (oasport)

Charleston, 2°turno: Cocciaretto sfida Azarenka - Elisabetta Cocciaretto Torna in campo nel tardo pomeriggio italiano per il secondo turno del “Credit One Charleston Open” (WTA 500 - montepremi 922.573 dollari) in corso sulla terra verde di ...sport.tiscali

Wta, a ottobre si Torna a Wuhan - Dopo cinque anni di assenza dal circuito, il Wta1000 di Wuhan rientrerà quest'anno nel calendario del circuito e prenderà il via il prossimo ...sport.tiscali

Italiani in campo mercoledì 2 aprile: Berrettini, Fognini, Sonego, Cocciaretto e tanti altri. Quote e orari - Quattro italiani protagonisti in Marocco, Cobolli completa l'elenco. Berrettini alle 16, Darderi a cena in campo a Houston, Errani a Bogotà ...ubitennis