Torino, interessamento del crociato per Gineitis - tegola Gvidas Gineitis per il Torino. A causa di un trauma, il centrocampista granata ha riportato infatti un problema al legamento crociato ...sportmediaset.mediaset

Torino, tegola Gineitis: interessamento del crociato, rischio stagione finita - tegola in casa Torino, con Gvidas Gineitis che ha riportato un problema al legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Il centrocampista, almeno per il.calciomercato

Da Torino sognano l'Europa: "Ma il Napoli è il rivale più pericoloso" - "Questo Torino può farcela a tornare in Europa. Se continuano così e giocano come sanno, hanno tutte le carte in regola per arrivare diritti in Conference League".tuttonapoli