(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Adnkronos) – Con il3567 in, fumetteria e Panini.it dimercoledì 3 aprile,celebra 75del suo storico 'giornaletto'. Era infatti il 7 aprile 1949 quando arrivò nelle edicole italiane la prima uscita della pubblicazione nel formato chetutti conoscono bene: la numerazione precedente venne azzerata e si ripartì

Topolino compie 75 anni e festeggia con un numero speciale oggi in edicola - Il numero in uscita oggi riproduce la copertina del primo numero e contiene cenni storici e curiosità ...adnkronos

Topolino compie 75 anni - Topolino festeggia 75 anni del suo storico "libretto" con una cover speciale ispirata al primo numero, disegnata da Andrea Freccero e colorata da Andrea Cagol. Topolino celebra 75 anni del suo storico ...quotidiano

Borsa Hong Kong: +9% Xiaomi spinta da boom di ordini per l'auto elettrica - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 2 apr - Xiaomi a tutta velocita' alla Borsa di Hong Kong, grazie agli ordini superiori alle attese per la sua prima auto elettrica, la berlina SU7. Il titolo d ...borsa.corriere