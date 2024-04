Toni da pm | in spregio alla separazione dei poteri | il gioco sporco della sinistra contro Santanchè

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il centrodestra si ricompatta in aula nel giorno dell'assalto delle opposizioniDanielae Matteo Salvini, il tutto nel giornodoppia mozione di sfiducia. I numeri sono tutti a favoremaggioranza. "Io sono tranquillissima, zero preoccupata", ha commentato la senatrice, che non sarà presente in aula. Una mozione di sfiducia che per molti in FdI è un regalostessa, un errore politico: il centrodestra come detto si ricompatta, la difesapitonessa è serrata e inevitabile. Questo anche a fronte deiforcaioli e giustizialisti usati dalle opposizioni in aula, una sorta di processo alternativo dove la loro sentenza è già scritta: colpevole, ovviamente. E...