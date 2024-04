Tom Ripley | la storia | origini | libri | film e serie TV

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dal 4 aprile 2024 è disponibile su Netflix. Si tratta della tanto attesaTV statunitense creata da Steven Zaillian, che si basa sul romanzo Il talento di misterdi Patricia Highsmith. Gli episodi trasportano lo spettatore negli anno ’60, dove il protagonista è il personaggio letterario Tom. Ma quali sono tutte le sue versioni? Questa volta è interpretato dall’attore Andrew Scott, affiancato da Dakota Fanning (Marge Sherwood), Jonny Flynn (Dickie Greenleaf) e Maurizio Lombardi (Ispettore Pietro Ravini). Vediamo ora insieme ladi questo personaggio, creato negli anni ’50.su Netflix: la trama dellaTV del 2024 Leggi anche: The Ceremony – Invito mortale come finisce: spiegazione finale Leggi anche: Vite vendute ...

L'opera di Patricia Highsmith ha influenzato molti registi e ha dato vita a numerosi adattamenti. Tra i quali la nuova miniserie in uscita su Netflix (wired)

«Siamo stati tutti Tom Ripley », diceva il regista Anthony Minghella in un saggio pubblicato sul Guardian pochi giorni prima che Il talento di Mr. Ripley (1999), il suo adattamento dell'omonimo ... (gqitalia)

Torna Mr. Ripley(e ora è una serie) - Il protagonista delle 8 puntate tratte da Highsmith: non è un assassino nato ed è perfetto per un racconto lungo ...msn

Maurizio Lombardi, 'io ispettore affronto Ripley a muso duro' - Ma la scrittura precisa, meticolosa nei dettagli dell'Italia degli anni '50 e '60, e la scelta del bianco e nero mi hanno portato a costruire un personaggio tosto, in grado di affrontare Tom Ripley ...ansa

