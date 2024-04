TMW – Osimhen? Fu il Lille a chiedere al Napoli tre ragazzini più Karnezis

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Oggi Aurelio De Laurentis è stato ascoltato dai pubblici ministeri della Procura di Roma per fare chiarezza sull’affare VictorLa testata giornalistica online TuttoMercatoWeb.Com riporta: ”Oggi Aurelio De Laurentis è stato ascoltato dai pubblici ministeri della Procura di Roma per fare chiarezza sull’affare Victor. La ricostruzione di quanto successo nel 2020 fraè meno semplice di quanto ci si possa aspettare. Perché se è vero che l’inserimento di Liguori, Manzi e Palmieri (più) nel trasferimento del nigeriano sarebbe chiaramente un’infrazione dei principi morali, dall’altro non furono gli azzurri adi alzare la valutazione totale di, bensì i francesi.si trasferì dal ...