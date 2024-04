Tim vince in Appello | lo Stato dovrà versarle un miliardo per canoni non dovuti di 25 anni fa Chigi annuncia ricorso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A conti fatti è una manna per i conti di Tim, che si ritrova con undi euro in più senza senza colpo ferire. In realtà è una storia giuridicamente poco edificante che dice moltissimo del sistema legislativo italiano, con una figuraccia anche della giustizia amministrativa, compreso il Consiglio di. La corte d’del tribunale civile di Roma ha dato ragione all’ex monopolista suidi licenza del 1998 indebitamente versati al ministero del Tesoro e che ora si vedrà restituire: 528 milioni di euro, più interessi e conguagli che dovrebbero portare la cifra a circa 1di euro (più spese legali che partono da 550mila euro). Soldi chegli rifondere la Presidenza del Consiglio dei ministri costituita in giudizio e difesa dall’avvocatura di ...