Tim | ' si chiude contenzioso | 1 miliardo restituito'

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La Corte d'Appello di Roma ha chiuso in favore di Tim undurato quindici anni relativo alla restituzione del canone concessorio preteso per il 1998, l'anno successivo alla liberalizzazione del settore, e richiesto in restituzione dalla società. Lo comunica la società in una nota dopo i rumors che hanno fatto balzare del 5% il titolo in Borsa. "La somma dovuta è pari al canone originario, di poco superiore a 500 milioni di euro, più la rivalutazione e gli interessi maturati per un totale pari a circa 1di euro. La sentenza è immediatamente esecutiva e Tim avvierà da subito le procedure per il recupero dell'importo in questione". Sulla vicenda, ricorda Tim, è intervenuta in più occasioni la Corte di Giustizia dell'Unione Europea segnalando il contrasto tra la direttiva sulla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e le ...