Tim deve ricevere 1 miliardo per i canoni del 1998 Palazzo Chigi pronto al ricorso

Tim: P.Chigi, governo farà ricorso in Cassazione - Roma, 3 apr. (Adnkronos) - La presidenza del Consiglio dei ministri, appresa la notizia della sentenza di condanna della Corte d’appello civile di Roma a risarcire in favore del Gruppo Tim la somma di ...affaritaliani

Tim, la Corte d’Appello fissa un rimborso da 1 miliardo per il canone del 1998. Palazzo Chigi: “Faremo ricorso” - La vicenda risale alla liberalizzazione del settore e al contrasto con le direttive europee. Il titolo vola in Borsa sulle indiscrezioni ...repubblica

Musk vuole il monopolio a spese di Tim - Al comitato, tuttavia, è stata recapitata una lettera per spiegare che l'assenza è dovuta al fatto che non ha più nessun controllo su Tim né rappresentanti in cda, e quindi non avrebbe avuto senso la ...ilgiornale