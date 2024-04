Questa riportata è una intricata vicenda – rivelata e ben documentata da Fanpage – in cui si intrecciano più temi: da quello finanziario a quello giudiziario, passando per i social, il business e il ... (ilfattoquotidiano)

TikTok STEM, come funziona (anche in Italia) la nuova sezione dedicata a scienza e matematica - Dopo il debutto negli Stati Uniti, il nuovo feed si allarga a Regno Unito e Irlanda ed entro fine aprile è atteso anche nel nostro Paese: raccoglie ...repubblica

TikTok e Meta: impegni per la sicurezza dei minori e l’educazione STEM in Europa - TikTok estende il suo feed STEM in Europa per promuovere l'educazione, mentre Meta cerca di risolvere le sfide della verifica dell'età online, dimostrando un impegno per la sicurezza dei minori.news.fidelityhouse.eu

TikTok, STEM akisini Avrupa’ya getiriyor - STEM akisi, Ingiltere ve Irlanda’dan baslayarak Avrupa’ya genisliyor. Popüler sosyal medya uygulamasi TikTok, yaptigi açiklamada, geçen yil ABD’de ilk kez piyasaya sürdügü, yalnizca bilim ve teknoloji ...digitalage.tr