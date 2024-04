“Ti sbatto fuori” Amici 23 | Anna Pettinelli scopre l’allievo e corre a informare Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Oggi, durante il daytime di23, si è registrata una tensione palpabile nel confronto trae uno degli allievi del programma.ha espresso parole decise e incisive nei confronti del, invitandolo a riconsiderare il proprio approccio o, in alternativa, a valutare la possibilità di abbandonare il programma. La discussione è avvenuta tramite una lettera, ora a conoscenza anche diDe, che potrebbe prendere provvedimenti in merito.contro Mida: cos’è successo Nella lettera,ha criticato l’atteggiamento dele della sua insegnante, sottolineando il rifiuto di adottare un approccio aperto e disponibile durante le prove canore. In ...