Ti ho amata per la tua voce

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tarab in arabo è l’ebbrezza, lo stato di estasi provocato da una musica. La vertigine che stringe le viscere. E’ quello che sente il poeta egiziano Ahmad Rami quando ascolta per la prima volta cantare un giovane beduino, accompagnato da due contadini in jubba e turbante. Più tardi quel ragazzino si sbarazza del fazzoletto e libera una folta capigliatura nera: non è un maschio, ma è Umm Kalthum, e diventerà la più grande cantante della musica araba, la diva d’Egitto. Il romanzo dello scrittore franco libanese Sélim Nassib, appena ripubblicato dalla casa editrice e/o, ripercorre immaginando la vita dell’artista attraverso il punto di vista di Ahmad Rami, che scrisse per lei oltre cento canzoni, e la amò per cinquant’anni. E’ una storia d’amore sublimata nella poesia, una dipendenza resa sacra dalla musica. Il rapporto che intrecciano sfugge ogni definizione: Rami soffre, trema d’amore ...