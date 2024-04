(Di mercoledì 3 aprile 2024) La? Solo un pretesto narrativo nellaApple TV+ con Ben Mendelsohn e Juliette Binoche che chiude ha chiuso la sua corsa: andiamo a scoprire perché nel nostro commento del. Apple TV+ ancora una volta si è distinta nella propria offerta seriale. The Newdi cui si è parlato (forse troppo poco), si è rivelato essere, col passare degli episodisua stagione inaugurale - una seconda dovrebbe essere già in produzione - non il solito e classico biopic d'epoca in cui raccontare la vita e le vicende professionali e personalifigura storica di turno, in questo caso Christian Dior. Per la verità, non è si è rivelata essere nemmeno unasul celebre stilista che col suo 'New' del titolo, la prima e ...

Questa notte a Monday Night Raw, è stato annunciato che il prossimo evento PPV, Clash at the Castle , si terrà il 15 giugno all‘OVO Hydro di Glasgow , Scozia. Tra i protagonisti del materiale ... (zonawrestling)

Eclissi solare nel New England - Lunedì 8 aprile 2024, un'eclissi solare totale attraverserà il Nord America, e sarà visibile in alcune parti del New England. E' una rara opportunità di sperimentare quello che può essere un grand [..advtraining

Presidenziali: Biden e Trump vincono le primarie a New York - Biden e Trump hanno vinto le primarie (rispettivamente: democratiche e repubblicane) nello Stato di New York. Con 18 milioni di abitanti, New York è il terzo stato più popoloso dopo la California ed ...interris

The New Look: di guerra e di moda nel finale della serie - La moda Solo un pretesto narrativo nella serie Apple TV+ con Ben Mendelsohn e Juliette Binoche che chiude ha chiuso la sua corsa: andiamo a scoprire perché nel nostro commento del finale.movieplayer