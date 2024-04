Tesla punta a India per fabbrica auto elettriche da 2-3 miliardi

(Di mercoledì 3 aprile 2024)invierà un team inper valutare possibili siti per un impianto dida 2-3di dollari. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali la ricerca dell'area adatta per la costruzione arriva dopo che l'ha ridotto i dazi sulleimportate e prodotte da società che si impegnano a produrle nel paese nell'arco di tre anni.

