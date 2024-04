Terrifier 3 | il regista avverte il pubblico | Alcune scene vi faranno vomitare in sala

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il nuovo sequel avrà delleche metteranno a dura prova gli stomaci degli spettatori inSe pensavate che2 fosse raccapricciante, vi sbagliavate. IlDamien Leone ha recentemente rivelato che c'è una scena così disgustosa in3, che ha quasi fattoArt il Clown in persona. Leone ha condiviso su Twitter un assaggio del momento particolarmente disgustoso, prima che l'interprete di Art, David Howard Thornton, confermasse in un commento su Facebook che ilsi stava riferendo proprio a lui. "Posso dire onestamente che abbiamo appena girato una dellepiù follemente orribili del franchise die non crederete mai a chi non è riuscito a gestirla sul set", ha …