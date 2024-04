Terremoto di magnitudo 7 4 a Taiwan | 7 morti | 77 intrappolati sotto le macerie e oltre 700 feriti

(Di mercoledì 3 aprile 2024) E’ salito a 7 vittime e 711il bilancio deldi7.2 al largo della costa orientale di. Settantasette persone risultano intrappolatele. Lo riferisce il China Times. Tutte le contee e le città dihanno inviato squadre di ricerca speciali a Hualien per i soccorsi. Il sisma, secondo l'Istituto geofisico statunitense Usgs, è stato localizzato a...

Taiwan, Terremoto di magnitudo 7.4

Un sisma di magnitudo 7,4 causa almeno sette morti e più di settecento feriti a Taiwan - Il 3 aprile un Terremoto di magnitudo 7,4 sulla scala Richter ha colpito Taiwan, causando almeno sette morti e più di settecento feriti. È stato il sisma più potente a colpire l'isola da quasi ventici

Forte Terremoto di magnitudo 7.2 a Taiwan: decine di dispersi sotto le macerie - Taiwan scossa dal Terremoto più forte degli ultimi 25 anni. Oltre 700 feriti e decine di persone intrappolate sotto le macerie.