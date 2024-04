Terremoto a Taiwan | scosse di magnitudo 7 4 Panico in metropolitana | video

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Lache cominciata a muoversi, come se ballasse, per molti lunghissimi secondi. Ecco il momento in cui la prima scossa didi7.4 ha colpito. I morti accertati al momento sono 5, diversi i feriti. Moltissimi gli edifici crollati in tutta l'isola