Terremoto a Taiwan | scossa di magnitudo 7 4 | la più forte degli ultimi 25 anni Oltre 700 feriti e 7 morti

Taiwan: almeno 77 le persone intrappolate a causa del Terremoto - Secondo la National Fire Agency (Nfa), almeno 77 persone sono intrappolate in tutta Taiwan dopo il potente Terremoto che stamattina ha colpito la costa orientale dell'isola ...sardegnalive

Terremoto di magnitudo 7.5 a Taiwan, oltre 700 feriti: edifici crollati e persone intrappolate sotto le macerie - Quattro persone sono morte, in base all’ultimo bilancio disponibile, e 711 sono rimaste ferite in seguito a un violento Terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la costa orientale di Taiwan. Il sisma ...ilcorrieredellacitta

Meteo Cronaca Video: Taiwan, violentissimo Terremoto 7.4 Richter; vittime e feriti, il momento della Scossa - La forte scossa di Terremoto che ha colpito Taiwan ripresa in diretta tv nel video qui sopra. Nelle immagini diffuse sui social si vede come in studio tremi tutto ma la giornalista cerca di mantenere ...ilmeteo