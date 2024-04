Terremoto a Taiwan | le immagini del sisma

Le attività nei siti in costruzione sono sospese per tutto il giorno, ma nelle fabbriche alcune linee stanno comunque riprendendo le operazioni di produzione.... Leggi tutto (dday)

L'IA svaluterà la musica: 200 artisti contro l'impatto 'catastrofico' nel mondo dell'arte - Intel Foundry, la sfida a TSMC è costosa: 7 miliardi di dollari di perdite operative nel 2023 Taiwan colpita dal Terremoto più forte degli ultimi 25 anni: TSMC e altre aziende evacuano le Fab Tesla, ...hwupgrade

Forte Terremoto sottomarino a Taiwan, almeno 7 i morti accertati - Taipei, 3 apr. (askanews) - C'è stato un forte Terremoto sottomarino di magnitudo 7.4 vicino a Taiwan. Il bilancio, al momento, è di sette morti accertati, centinaia di feriti e almeno 77 persone ...libero

Taiwan, Terremoto di magnitudo 7.4, ci sono morti e feriti: paura tsunami anche in Giappone e Filippine - Taiwan è stata attraversata da un Terremoto di magnitudo 7.4, il più potente negli ultimi 25 anni per l’isola di fronte alla Cina. La scossa è avvenuta alle 8 ora locale, le 2 in Italia. Ci sono ...globalist