Terremoto a Taiwan | gravi danni alle fabbriche di iPhone e chip IA

Terremoto a Taiwan, almeno un morto - ROMA, 03 APR - Almeno una persona è morta in seguito al violento Terremoto che ha colpito oggi Taiwan: lo riportano i media locali. La vittima è stata schiacciata da un masso in una zona di montagna n ...necrologie.messaggeroveneto.gelocal

La Nato, i suoi primi 75 anni e il prossimo segretario - A Taiwan c’è stato un terribile Terremoto, il peggiore da 25 anni, che ha causato almeno 9 morti e 800 feriti. Elon Musk è invece alle prese con un momento difficile: l’auto elettrica frena, Twitter ...corriere

Il ristoratore sardo a Taipei: «Le scosse non ci fermano» - Sul telefonino, come invece accade di solito in queste circostanze, non è arrivato alcun allarme e il Terremoto, alle 8 di questa mattina a Taiwan, è arrivato all’improvviso. Il ristoratore sardo Pino ...unionesarda