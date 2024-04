Terremoto a Taiwan di magnitudo 6 5 | allerta tsunami | oltre 50 feriti

almeno una persona è morta in seguito al violento Terremoto che ha colpito oggi Taiwan : lo riportano i media locali. La vittima è stata schiacciata da un masso in una zona di montagna nel comune di ... (quotidiano)

Lite tra vicini per ‘molestie’ con la fisarmonica. Sequestrato il fucile del musicista. Il Tar: “Non c’è serenità, via il porto d’armi” - Il fisarmonicista molesto genera una lite con il vicino di casa che si fa sempre più aspra fino all’immancabile querela per minacce e controdenuncia per calunnia. Risultato, arrivano i carabinieri che ...genova.repubblica

La passeggiata pedonale in via Sforza e la ciclabile di piazza Vetra: la corsa per sistemare le strade milanesi nelle nuove stazioni della M4 - Sforza Policlinico, Vetra, Coni Zugna, Frattini. A Milano si corre per chiudere i cantieri in tempo in vista dell’apertura di tutta la M4, programmata in autunno. Siamo in superficie e, mentre i ...milano.repubblica

Il Tar boccia il Comune di centrodestra: “Turbigo trovi un luogo per la festa di chiusura del Ramadan” - A Turbigo serve un posto “adeguato e dignitoso”, al chiuso o all’aperto, in cui si possa celebrare la festa di fine Ramadan ed entro le ore 14 di venerdì, dopodomani, il Comune deve comunicare il ...milano.repubblica