Terremoto a Taiwan | 9 morti e 821 feriti Scossa di magnitudo 7 4

La vulnerabilità delle fab è nota. Basta un granello di polvere per far saltare la produzione dei semiconduttori e bloccare le linee di smartphone, elettrodomestici e automobili (ilsole24ore)

Taiwan: il violento Terremoto ha bloccato anche la produzione di chip per NVIDIA, AMD e altri - Nelle ore scorse è stato registrato un terribile Terremoto di magnitudo 7.4 a Taiwan, il più forte rilevato in tale zona in almeno 20 anni, che ha causato ingenti danni e la morte di almeno 7 persone, ...multiplayer

Terremoto Taiwan, la reazione terrorizzata degli animali domestici alla scossa - Tra i numerosi video che stanno documentando sui social il Terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito Taiwan questa mattina alle ore 8 locali (le 2 in Italia), ci sono anche quelli che riprendono gli ...tg.la7

Taiwan: sale a 9 morti il bilancio del Terremoto, 127 persone intrappolate - Taipei, 3 apr. (Adnkronos) - E' salito a 9 morti il bilancio delle vittime del Terremoto che stamattina ha colpito Taiwan. Lo ha comunicato il governo di Taipei. Oltre 127 sono le persone ancora intra ...sardegnalive