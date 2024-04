Terremoto a Taiwan | 4 morti e 50 feriti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 7.00 E' di almeno 4e 50il primo bilancio del sisma di magnitudo 7.4 registrato stamane (la notte in Italia) sulla costa orientale dell'isola di, e seguito da una seconda scossa di magnitudo 6.5.Edifici crollati, e persone intrappolate sotto le macerie. L'allarme tsunami,scattato anche in Giappone e nelle Filippine, è rientrato dopo qualche ora. I terremoti sono stati avvertiti nettamente anche in Cina,nella provincia del Fujian. Pechino esprime le condoglianze e si dice disposta a fornire assistenza