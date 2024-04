Terremoto a Taiwan 4 morti | 50 feriti Danni a diversi edifici

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Una violenta scossa dimagnitudo 7.4 ha colpito nella nottedanneggiando glie provocando almeno 4e 97. Lo US Geological Survey in una nota registra il sisma a 18 km a Sud-Sud/Ovest dalla località di Hualien, a una profondità di 34,5 km. A Hualien uno di 5 piani ha riportato gravi. Il palazzo si è inclinato di 45 gradi e il primo piano è crollato. Nella capitale Taipei ihanno colpito. Le scuole sono state evacuate e gli studenti dotati di caschi gialli protettivi. Molti bambini hanno indossato anche caschi da motociclista per proteggersi dalla caduta di oggetti durante le continue scosse. Il servizio ferroviario è stato sospeso in tutta ...