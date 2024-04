Terra dei fuochi | sequestrata area con rifiuti speciali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna discarica diè stata scoperta edai carabinieri ad Acerra (Napoli), in località Tappia. Il sequestro è avvenuto a seguito della segnalazione dei volontari antiroghi di Acerra, e si estende su un’lunga circa due chilometri. Ne danno notizia gli stessi volontari antiroghi, secondo i quali iritrovati sarebbero diverse migliaia di metri cubi di guaine bituminose, pneumatici, plastiche, fanghi di depurazione, ed altriindifferenziati triturati e mischiati al terreno. La zona sarebbe attigua ai contrafossi dei regi lagni. “Questa discarica – afferma Alessandro Cannavacciuolo, uno degli attivisti di Acerra – conferma che il disastro ambientale posto in essere da chi ha distrutto le nostre terre è ancora in ...