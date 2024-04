Teotino | «Manna deve essere bravo a convincere De Laurentiis con le sue idee di “stampo juventino”»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Negli studi di Sky Sport si è parlato della rifondazione del Napoli, che partirà dal nuovo ds. Il giornalistaanalizza il futuro del Napoli e la necessità chenon si faccia influenzare dalla centralità del ruolo di Denella società azzurra. «In una stagione non ancora completa il Napoli ha perso 52 punti dall’Inter, non ci sono precedenti. C’è una serie di errori, di confusione, di mancato rendimento di alcuni giocatori. E’ chiaro che bisogna ricominciare, non bastano più le correzioni. E’ giusto mettere in discussione la struttura societaria. Deha scelto un ds giovane, una scelta intelligente. Si tratta di capire se di fronte ad un terremoto la figura del direttore sportivo giovane sia sufficiente per ricostruire. Io penso di sì. Poi c’è da scegliere ...