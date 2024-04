Tentata rapina con lo spray Tre arrestati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Lo fermano con la scusa di dovergli chiedere un’indicazione stradale, gli spruzzano in facciaal peperoncino e si dileguano con il suo cellulare. È successo lunedì sera in città, nel sottopassaggio della stazione ferroviaria. L’episodio tuttavia ha un lieto fine: Itori, tre ragazzi originari della Tunisia - di cui due minorenni - sono statiin flagranza. Il gruppetto di malviventi, uno sedici anni, l’altro diciassette e il più grande ventitré anni, aveva preso di mira un passante, un trentunenne. All’uomo i tre hanno finto di dover chiedere un’informazione. Quando questi ha rallentato il passo, si è trovato all’improvviso immobilizzato da una spruzzata diurticante in pieno volto e senza più lo smartphone addosso. La vittima, nonostante gli occhi che lacrimavano, non si è fatta ...