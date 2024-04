Tennis | Torneo Marrakech Sonego approda ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il torinese, testa di serie numero 4, ha debuttato piegando in tre set Nagal(MAROCCO) - Lorenzoneididel "Grand Prix Hassan II" (ATP 250 - montepremi 579.320 euro) che si sta disputando sui campi in terra rossa di, in Marocco. Il 28enne torinese, n