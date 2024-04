Tennis | Torneo Marrakech Berrettini ai quarti | sfiderà Sonego

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Battuto in tre set Munar, sarà derby azzurro per un posto in semifinale(MAROCCO) - Sarà derby italiano neidi finale del "Grand Prix Hassan II", Atp 250 da 579.320 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di, in Marocco. A sfidare Lorenzo, quarto favorit

Il torinese, testa di serie numero 4, ha debuttato piegando in tre set Nagal MARRAKECH (MAROCCO) - Lorenzo Sonego approda nei quarti di finale del "Grand Prix Hassan II" (ATP 250 - montepremi ... (ilgiornaleditalia)

Il 21enne romano cede in due set al russo Kotov MARRAKECH (MAROCCO) - secondo turno fatale per Flavio Cobolli al "Grand Prix Hassan II", Atp 250 da 579.320 euro che si sta disputando sui campi in ... (ilgiornaleditalia)

Tennis: Torneo Marrakech. Cobolli fuori al secondo turno - Il 21enne romano cede in due set al russo Kotov MARRAKECH (MAROCCO) (ITALPRESS) - Secondo turno fatale per Flavio Cobolli al "Grand Prix Hassan II", Atp 250 da 579.320 euro che si sta disputando sui ...sport.tiscali

Tennis, Marco Dessì vola nei quarti in doppio - Il cagliaritano tesserato per la Calabria Swim Race ha superato il primo turno in coppia con l'australiano Jeremy Taylor eliminando 6-4, 6-3 la coppia numero 4 del Torneo, composta da Niccolò Baroni e ...unionesarda

Challenger ATP Barletta 2024, solo Jacopo Berrettini sopravvive alla giornata nera degli italiani - Avanza invece ai quarti di finale un ottimo Jacopo Berrettini, il quale dopo aver ceduto il primo set per 3-6 al forte francese Benjamin Bonzi, ha finito col prevalere per 6-3 6-4 salvando per lo meno ...barlettaviva