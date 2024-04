Tennis | Torneo Houston Buona la prima per Thompson e Giron

La toscana si è arresa in tre set all'esordio alla rumena Todoni BOGOTÀ (COLOMBIA) - Semaforo rosso per Lucrezia Stefanini al primo turno della "Copa Colsanitas" (WTA 250 - montepremi 267.082 ... (ilgiornaleditalia)

Atp Monte-Carlo - Definito l'ordine…" - Masters 1000 Monte Carlo: Ecco le teste di serie. Sorteggio del tabellone principale venerdì pomeriggio. Si parte sabato con le qualificazioni e già domenica con il Main Draw ...informazione

Ancora pochi giorni per iscriversi al Torneo di Tennis "Ghiga per la ricerca" - Monte Argentario: Ultimi giorni per iscriversi al Torneo di Tennis doppio misto previsto dal 8 al 20 aprile presso i campi polivalenti di Porto Ercole organizzato dall’ASD Ghiga per la Ricerca con il ...maremmanews

Tennis: Darderi supera il primo turno a Houston - Luciano Darderi supera il primo turno nel Torneo di Houston, Atp 250 sulla terra battuta, in programma dall'1 al 7 aprile. Unico italiano in tabellone, Darderi ha battuto in rimonta 3-6, 7-6(3), 6-2 ...ansa