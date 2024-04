Tennis Terza prova del Super Slam riservato a Under 12 e 14 Enzo Dias Pessoa del Ct Siena si mette in bella evidenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) E’del Ctla sorpresa delladeldialle categorie12 e14 maschile e femminile svoltasi a Vico Alto. Il giovanissimo atleta (nella foto) ha vinto la categoria12 maschile, partendo dalle qualificazioni. Approdato nel tabellone principale,da nc è stato inserito nella parte alta presidiata dalla testa di serie n. 1 Alessandro Tolomeo (cat. 3.3 del Tc Sinalunga), sconfitto in semifinale per 6-4 6-2. In finaleha battuto il 3.4 della Coop Livorno, Gherardo Simonetti (7-6 6-2). Nel tabellone femminile12 netta la vittoria di ...