Tennis | Successi italiani a Marrakech e Bogotà | Sinner si prepara per Montecarlo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Mentre Jannikil ritorno all terra rossa nella ’sua’, in Marocco inizia bene il cammino di Flavio Cobolli e Matteo Berrettini a. Cobolli ha iniziato battendo al primo turno 6-1 6-4 la wild card giordana Abdullah Shelbayh, e ora troverà il russo Pavel Kotov. Berrettini, attualmente numero 135, ha sconfitto 6-2 6-1 il kazako Shevchenko, e anche Fabio Fognini ha superato il primo turno dopo le qualificazioni, battendo in rimonta 6-7(4) 6-1 6-4 il francese Hugo Gaston, ora troverà il serbo Djere, n.34. Ainvece Sara Errani è arrivata al secondo turno battendo l’ucraina Yuliia Starodubtseva, n.136 WTA, per 6-2 7-6(5).

WTA, si può ancora vincere con il Tennis difensivo - Successi negli Slam, posizioni di vertice nel ranking: in pochi anni abbiamo assistito all'ascesa e al declino di un certo modo di interpretare il Tennis. Come mai Kerber, Halep e Wozniacki ultime in ...ubitennis

Tennis: welcome back Sasha (Dimitrov), domani finale con Sinner a Miami - La pazienza, dicono, è la virtù dei forti. Noi, con questo ragazzo dalle qualità Tennistiche epocali, ne abbiamo avuta in quantità industriale perché, appunto, di quelli come lui né passa uno ogni mor ...ticinonotizie