Tennis | nuove regole per il doppio a partire dal Masters 1000 di Madrid 2024

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’ATP ha annunciato per il torneodila sperimentazione di un nuovo format per i tornei diper tutta la stagione dell’ATP Tour, il tutto nel tentativo di migliorare il prodotto per tifosi, giocatori e tornei. Si parte questo mese proprio dal “mille” sulla terra rossa spagnola. Questi alcuni dei cambiamenti: 1) Il sorteggio a 32 coppie prevederà fino a 16 slot riservati ai team che accedono tramite la loro classifica di singolo, creando un numero senza precedenti di incontri tra i migliori giocatori die singoli del mondo; 2) Programma semplificato su cinque giorni (dal martedì al sabato) durante la seconda settimana del torneo, con un programma più semplice e preciso per fan e giocatori; 3) Cronometro ridotto per accelerare ...