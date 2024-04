Tennis | Jannik Sinner e la sfida sulla terra rossa | meno punti in scadenza dei rivali e una forma migliore del 2023

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) E ora ladella. Messa alle spalle l’avventura del Sunshine Double, il massimo circuito internazionale delsi sposta sul mattone tritato e la curiosità non manca rispetto alle prestazioni di. Dati alla mano, l’altoatesino (n.2 del mondo) ha dimostrato dal post US Opena oggi di essere ilta più forte per risultati e continuità di rendimento. I numeri da questo punto di vista rafforzano quanto detto: 42 vittorie e 3 sconfitte dal post US Opena oggi; 6 titoli in 10 tornei affrontati, ivi compresa la Coppa Davis; 22 vittorie nelle ultime 23 partite giocate nel 2024; 3 titoli nel 2024 (Australian Open, ATP500 Rotterdam, Masters1000 Miami); 11 vittorie e 2 sconfitte dal post US Open ...