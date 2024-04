Telese | nessuna sospensione idrica dei prossimi giorni

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Comunicato Stampa In riferimento allain alcune aree del Sannio dal 4-6 aprile annunciata da Gesesa (causa lavori della nuova linea ferroviaria A.V. Napoli – Bari ) si comunica che il comune diTerme non sarà interessato … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Un eccidio tira l'altro. Il classico di Pansa torna dopo vent'anni - Per gentile concessione, pubblichiamo un brano dal libro di Giampaolo Pansa, Il sangue dei vinti, nuova edizione con prefazione di Luca Telese, in libreria per Rizzoli da oggi ...ilgiornale

Autonomia, coro di «no» «Spacca il Paese in due» - «Posizione convergenti sull'autonomia differenziata». Tanto per sintetizzare le risultanze dell'incontro andato in scena nel pomeriggio di sabato a Telese Terme.ilmattino

Omicidio di Fausto e Iaio, dopo il Comune di Milano anche Telese Terme chiede la riapertura delle indagini - Dopo Milano anche Telese Terme chiede la riapertura delle indagini sull’omicidio di Fausto e Iaio, i giovani militanti di sinistra uccisi il 18 marzo del 1978 in via Mancinelli al Casoretto, a due ...tvsette