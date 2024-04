Tekken | la serie ha venduto oltre 57 milioni di copie

I picchiaduro fanno fatica perché le nuove generazioni "hanno paura di perdere", dice il producer di Tekken - Tekken series producer Katsuhiro Harada has claimed younger players are more interested in team-based games than one-on-one fighting games because it gives them less responsibility if they lose. https ...it.ign

Tekken 'picchia duro' in Europa: numeri da capogiro per la serie, svela Harada - Katsuhiro Harada di Bandai Namco snocciola i dati di vendita di Tekken e conferma l'amore dei videogiocatori europei per la serie picchiaduro ...everyeye

Tekken: la serie di picchiaduro ha venduto 57 milioni di copie, l'Europa è il mercato più redditizio - Stando a quanto riferito da Harada, la serie di Tekken ha venduto un totale di 57 milioni di copie nell'arco dei suoi trent'anni di vita, e al momento è in terza posizione nella classifica dei ...it.ign