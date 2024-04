TEAMGROUP | presentata l’unità SSD portatile T-CREATE CinemaPr P31

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 3 aprile 2024)lanciaSSD esternaT-P31, che consente la creazione di contenuti attraverso l’innovazione avanzata T-, il marchio creatore del principale fornitore di memorieInc. ha lanciato oggi la serie di prodotti T-, pensata appositamente per le riprese. Con la versatilità in mente, la linea di prodotti è stata meticolosamente progettata per soddisfare le diverse esigenze degli utenti professionali. Il logoè ispirato ai pixel e consiste in nove quadrati con un quadrato rosso strategicamente posizionato nell’angolo in alto a destra che rappresenta ingegnosamente “REC”. Questo concetto incarna la registrazione continua e la conservazione di ogni ...