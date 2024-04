Team Zhiraf | Pasqua porta una bella sorpresa Ferri si laurea campionessa toscana su strada

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Da quando è nel ciclismo, iniziò a 7 anni, Elisacontinua a mietere successi. Dopo aver vinto sette titoli italiani dei quali quattro consecutivi nel ciclocross, ecco l’ennesimo titolo toscano di questa valdarnese ora nella categoria juniores. Corre per ildi Comeana e durante il pontele si ètasu. Un esempio di passione, impegno e multidisciplina, in quanto oltre al fuoried alle gare su, corre e vince anche su pista. Non ha ancora 17 anni, voleva fare danza, pensava che il ciclismo fosse uno sport poco femminile, ma la passione di famiglia (babbo Emiliano direttore sportivo e il fratello Tommaso anch’egli ciclista), decise per il ciclismo. ...

