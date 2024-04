Taylor Swift è diventata miliardaria! Ecco le 14 star più ricche del momento

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nell’ottobre del 2023,ha compiuto un’impresa che nessun altro musicista aveva mai realizzato prima: è, ottenendo 190 milioni di dollari, esclusivamente grazie ai guadagni derivanti dalla sua musica e dalle sue esibizioni. Tre mesi dopo, Forbes ha nominato miliardario anche il magnate televisivo Dick Wolf, grazie ai suoi guadagni stimati in carriera di 1,9 miliardi di dollari (al lordo delle imposte) dalla produzione di programmi come Law & Order e FBI. I due artisti portano ancora più lustro alla lista delle celebrità più facoltose del mondo di Forbes. Dieci dei quattordici artisti di serie A in classifica si sono arricchiti negli ultimi quattro anni, spinti da persone dello spettacolo che hanno capitalizzato il loro marchio e la loro fama. Michael Jordan, fonte: NBA ...