Taremi sempre più ai margini | in Portogallo | ‘La colpa è dell’Inter!’

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Mehdista trovando pochissimo spazio al Porto da quando è finita la Coppa d’Asia. Il centravanti iraniano, promesso sposo dell’Inter,più ai. Inimputano le colpe all’Inter. MOTIVO ?ha giocato in questo 2024 solamente 22? in campionato contro l’Arouca, più altri 32 nell’ottavo di ritorno di Champions League contro l’Arsenal. Insomma, pochissimo minutaggio per il prossimo centravanti dell’Inter. Secondo ‘O Jogo‘, lasarebbe della Beneamata. Infatti, il motivo scatenante sarebbe appunto l’accordo col club milanese e le visite mediche poi rinviate lo scorso 13 febbraio.ha, invece, avuto parecchio minutaggio con la nazionale iraniana giocando 174’ nelle due partite contro il Turkmenistan Inter-News - Ultime notizie e ...

Thu-La stanca, Taremi non basta…" - Doppia cifra consolidata e una prima stagione in Serie A (e al Fantacalcio) che sta esaltando tifosi e fantallenatori. Albert Gudmundsson è tra le sorprese più riuscite di questa temporada: 11 gol, 3 ...informazione

Non dà garanzie all’Inter: tesoretto da 10 milioni per Marotta | CM.IT - Il futuro all'Inter è sempre più in bilico per Marko Arnautovic: potrebbe lasciare Milano già nel mercato estivo ...calciomercato

Inter, Arnautovic sempre più in bilico: a fine stagione può partire, la situazione - Infortuni e prestazioni non esaltanti stanno spingendo il club nerazzurro a fare alcune valutazioni sul futuro dell'attaccante ...fcinter1908