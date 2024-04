Talpa in procura a Roma | i pm chiedono 6 anni e mezzo per la praticante avvocato Camilla Marianera

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Seidi carcere. È la condanna chiesta dalladiper la, accusata di corruzione in atti giudiziari per avere ottenuto tangenti in cambio di notizie coperte da segreto istruttorio. Un processo scaturito dall’inchiesta su una presuntaall’interno dell’ufficio giudiziario capitolino. Il pm al termine della requisitoria ha chiesto l’attenuazione della misura cautelare sollecitando peri domiciliari. Laha anche chiesto l’invio degli atti per falsa testimonianza per un medico che avrebbe garantito all’imputata un falso alibi. Il 15 marzo scorso il suo compagno, Jacopo De Vivo, è stato condannato in abbreviato per la stessa ...

