Tajani | ho chiesto che il fronte sud diventi priorità Nato

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Sono molto soddisfatto perché la richiesta italiana di guardare alsud è stata accolta con grande entusiasmo e il lavoro fatto dal gruppo di esperti della, che hanno preparato un documento, è stato valutato molto positivamente. Abbiamo parlato a lungo anche della possibilità di avere un inviato speciale per ilsud e io hoche la questione meridionaleprioritaria per la. E mi pare che ci sia una grande attenzione su questo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa Bruxelles. In merito al fondoda 100 miliardi per garantire sostegno militare all'Ucraina,sostiene che "La proposta avanzata da Jens Stoltenberg è certamente interessante ma va esaminata, approfondita, vedere ...