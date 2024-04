Taiwan | terremoto di magnitudo 7 4 | 7 morti e 736 feriti

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un violentodi7.4 ha colpito la costa orientale di, causando la morte di sette persone e ferendone altre 736, secondo il bilancio più recente. L'epicentro è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, con numerose scosse di assestamento seguite, alcune delle quali hanno superato la6. Circa 77 persone sono state riportate intrappolate sotto le macerie. Il, definito il più forte degli ultimi 25 anni, è stato avvertito in tuttae nelle isole circostanti. Sebbene siano stati emessi tre allarmi tsunami, la minaccia è stata successivamente annullata. Le autorità hanno mobilitato squadre di soccorso da tutte le contee e città diper assistere nell'emergenza.

Le attività nei siti in costruzione sono sospese per tutto il giorno, ma nelle fabbriche alcune linee stanno comunque riprendendo le operazioni di produzione.... Leggi tutto (dday)

Forte terremoto sottomarino a Taiwan, almeno 7 i morti accertati - Taipei, 3 apr. (askanews) - C'è stato un forte terremoto sottomarino di magnitudo 7.4 vicino a Taiwan. Il bilancio, al momento, è di sette morti accertati, centinaia di feriti e almeno 77 persone ...libero

Taiwan, terremoto di magnitudo 7.4, ci sono morti e feriti: paura tsunami anche in Giappone e Filippine - Taiwan è stata attraversata da un terremoto di magnitudo 7.4, il più potente negli ultimi 25 anni per l’isola di fronte alla Cina. La scossa è avvenuta alle 8 ora locale, le 2 in Italia. Ci sono ...globalist

