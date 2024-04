Taiwan | forti scosse di terremoto | nove morti e 821 feriti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un bilancio, per ora, molto alto. Duedi magnitudo 7,4 (alle 8 ora locale, le 2 in Italia) e 6,5 della scala Richter sono state registrate sulla costa orientale di. È seguito uno sciame di assestamento di 58 terremoti minori oltre i 5 gradi. Ma lesono oltre 100. La città più colpita è Hualien, dove si contano le prime vittime e si lavora per estrarre le persone rimaste intrappolate nelle macerie. L’isola diè praticamente stretta in una morsa., isono 821 mentre cresce il numero delle persone rimaste intrappolate tra le macerie stimate in 127. I danni più pesanti sono quelli nella contea di Hualien, l’epicentro della scossa di magnitudo 7,4. In particolare i massi sono caduti sull’autostrada Su ...