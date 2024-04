Tagli capelli 2024 | salone che vai tendenza personalizzata che trovi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Le tendenzenascono, come ogni altra, ovunque. In molti luoghi diversi e in diverse circostanze. I trend nascono – in strada, sulle passerelle – e poi si uniscono, miscelano, influenzano. Molte correnti sono opera delle menti creative che popolano i backstage delle sfilate di moda; ma molte altre sono il risultato della creatività dei direttori creativi dei brand professionali per. Persone che ogni stagione tracciano una linea die di colorida sviluppare nei loro saloni. Idee per ogni età, dai 20 ai 60 anni. E oltre! Ed è inche potete scoprire alcune macro e micro tendenze che trovate sotto. Da Jean Louis David ...